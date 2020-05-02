МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российскому правительству следует увеличить размер дополнительных заимствований до 6 трлн рублей. С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, эти деньги понадобятся для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, а также для расходов на поддержку ключевых отраслей экономики и населения.

Между тем ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, а ныне и.о. главы кабмина заявлял, что объем дополнительных заимствований может составить 1,5–2 млрд рублей.