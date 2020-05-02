ЯКУТСК, 2 мая — ПРАЙМ. Результаты тестов у трети работников на Чаяндинском месторождении в Якутии, где находятся более 10 тысяч работников, выявили коронавирус, сообщила заместитель председателя правительства региона, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Ольга Балабкина в Telegram.

"Главный инфекционист министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети всех работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование", — рассказала заместитель председателя.

Ранее сообщалось, что на месторождении трудятся работники 79 подрядных предприятий "Газпрома". У всех взяты тесты на коронавирус. МЧС России доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что на Чаяндинском месторождении, где из-за коронавируса был введен карантин, ситуация стабилизировалась. В четверг власти Якутии сообщали, что вахтовики прекратили акции после информации об их вывозе с Чаянды. Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии заявлял, что в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников, прокуратура начала проверку соблюдения их прав.