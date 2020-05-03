МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем на уровне 3,7, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".
"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 11.30 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,7, это означает, что большинство жителей столицы "ответственно отнеслись к самоизоляции и находятся дома", оценивает компания. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве (3,9), а также в Зеленограде, Красногорске, Лобне, Люберцах и Балашихе (3,8), самое низкое — в Котельниках (3,0).
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов дома также находится значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдается в Ростове-на-Дону (3,8) и Санкт-Петербурге (3,7), самое низкое – в Новосибирске (местное время 15.30), на уровне 2,7.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, свыше 230 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
https://1prime.ru/state_regulation/20200503/831381423.html