МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем на уровне 3,7, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.30 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,7, это означает, что большинство жителей столицы "ответственно отнеслись к самоизоляции и находятся дома", оценивает компания. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве (3,9), а также в Зеленограде, Красногорске, Лобне, Люберцах и Балашихе (3,8), самое низкое — в Котельниках (3,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов дома также находится значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдается в Ростове-на-Дону (3,8) и Санкт-Петербурге (3,7), самое низкое – в Новосибирске (местное время 15.30), на уровне 2,7.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, свыше 230 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.