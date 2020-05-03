ЯКУТСК, 3 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.

Ранее сообщалось, что на месторождении силами "Газпрома" на Чаяндинском месторождении, где насчитывается 10,5 тысячи работников, организовано поголовное тестирование на коронавирусную инфекцию. МЧС России доставил и развернул на Чаянде аэромобильный госпиталь для лечения больных.

В субботу зампред регионального правительства, заместитель председателя оперштаба Ольга Балабкина сообщила в своем аккаунте в Telegram, что "главный инфекционист министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети всех работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование". Однако позже зампред удалила данную информацию.

"К сожалению, очень много разных цифр выдвигается и озвучивается цифр… На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораторией Роспотребнадзора всего лишь 39 заболевших коронавирусом, из них 23 это те, кто находится на лечении в Якутских больницах и больницах Ямало-Ненецкого автономного округа", — поделился Николаев.

Кроме того, глава рассказал о том, что в городе Ленске подготовлена и начинает запускаться новейшая лаборатория ПЦР. Эта мера позволит на месте верифицировать результаты анализов работников Чаянды.

По словам руководителя региона, "Газпром" и подрядные организации компании продолжают тестирование людей. Пятьдесят человек с месторождения на прошлой неделе были вывезены в Омск. "Сейчас проводится работа по начале вывоза вахтовых работников, у которых срок работ закончился. После проведения всех необходимых процедур, я думаю, что сегодня уже первая сотня рабочих с Чаяндинского месторождения будет вывезена в другие регионы Российской Федерации, откуда они приехали на работу", — отметил он.