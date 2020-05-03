МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Складские запасы медицинских масок в Москве составляют 15,5 миллионов штук, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В Москве на сегодняшнее утро на складах "Дельруса", который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 миллиона (медицинских масок — ред.) в остатке", — сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Министр также призвал и региональные власти обеспечить наличие таких масок — не только в торговых сетях, но и в аптеках, поскольку, по его словам, граждане привыкли покупать медицинские маски именно там.

"Сегодня, я считаю, важно обеспечить (медицинскими масками — ред.) именно аптечные сети. Здесь мы работаем с коллегами и с Минздравом, с Росздравнадзором, с регионами — с учетом того, что лицензируются аптеки именно региональными властями — для того чтоб они проводили предметную работу в части того, чтобы обеспечивать обязательным условием наличие медицинских масок в аптечных сетях", — сказал он.

Спрос на медицинские маски возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру.