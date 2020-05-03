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МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Россия может начать экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

С сегодняшнего дня правительство России сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Два месяца назад кабмин ввел временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Сообщалось, что такие ограничения будут действовать до 1 июня и не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования. Позднее Россия и партнеры по ЕАЭС разработали и приняли аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой продукции за пределы союза, пояснили в Минпромторге.

"Таким образом, в союзе была введена единая мера. В этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", — сообщили в пресс-службе.

В перечне продукции, вывоз которой из России был запрещен — медицинские маски, бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и ряд других товаров. Кроме того, в этот перечень были включены различные хирургические, диагностические, смотровые перчатки, хирургические халаты, дыхательное оборудование и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.