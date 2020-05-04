Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Саудовской Аравии
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) сохранило рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A1" и ухудшило прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
Негативный прогноз отражает возросшие риски финансовой устойчивости Саудовской Аравии, вызванные шоком на нефтяном рынке из-за пандемии коронавируса, объясняет агентство свое решение.
Аналитики Moody's отмечают неопределенность относительно того, насколько властям королевства удастся возместить потери нефтяной выручки и стабилизировать долговую нагрузку в среднесрочной перспективе.
Рейтинг на уровне "A1" поддерживается стабильным финансовым состоянием страны, которое обусловлено умеренным уровнем долга и наличием запасов ликвидности. Агентство также отмечает, что уязвимость королевства к снижению нефтяных цен сбалансирована значительными запасами углеводородов и низкими затратами на добычу.
https://1prime.ru/state_regulation/20200504/831383356.html