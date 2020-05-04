МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) сохранило рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A1" и ухудшило прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Негативный прогноз отражает возросшие риски финансовой устойчивости Саудовской Аравии, вызванные шоком на нефтяном рынке из-за пандемии коронавируса, объясняет агентство свое решение.

Аналитики Moody's отмечают неопределенность относительно того, насколько властям королевства удастся возместить потери нефтяной выручки и стабилизировать долговую нагрузку в среднесрочной перспективе.

Рейтинг на уровне "A1" поддерживается стабильным финансовым состоянием страны, которое обусловлено умеренным уровнем долга и наличием запасов ликвидности. Агентство также отмечает, что уязвимость королевства к снижению нефтяных цен сбалансирована значительными запасами углеводородов и низкими затратами на добычу.