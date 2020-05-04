МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле снизился до 33,4 пункта с 44,5 пункта в марте, что стало самым низким уровнем за все время наблюдений, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 33,6 пункта.

"Оказавшись ниже предварительной оценки, индекс PMI стал самым низким за время наблюдений (которые начались в июне 1997 года)", — говорится в сообщении.

Индекс PMI в области промышленного производства Германии в апреле, по окончательным данным, снизился до 34,5 пункта с 45,4 пункта в марте. Это самое сильное снижение показателя с марта 2009 года. Показатель во Франции опустился до 31,5 пункта с мартовских 43,2 пункта, что является сильнейшим снижением за всю историю наблюдений.

Аналитики ожидали значения индексов на уровне 31,5 пункта для Франции и 34,4 пункта — для Германии.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.