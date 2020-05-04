БРЮССЕЛЬ, 4 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила планы властей Франции оказать финансовую поддержку Air France на 7 миллиардов евро, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия утвердила, в рамках правил ЕС по госпомощи, поддержку со стороны Франции в размере 7 миллиардов евро, состоящую из государственных гарантий по кредитам и (субординированного — ред.) займа для Air France, чтобы обеспечить предоставление компании срочной ликвидности в контексте вспышки коронавируса", — говорится в релизе.