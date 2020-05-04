МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник днем на уровне 3,5 — это значит, что на улицах есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.20 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,5. Это означает, что на улицах столицы есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,8), а также в Лобне, Красногорске, Зеленограде и Королеве (3,7), самое низкое — в Ногинске и Котельниках (3).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 11.20 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге — 3,3. Самое низкое значение было зафиксировано в Челябинске (местное время 13.20), Красноярске (местное время 15.20) и Казани — индекс в городах составлял 2,6.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, свыше 240 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.