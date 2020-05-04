БРЮССЕЛЬ, 4 мая — ПРАЙМ. Экономика еврозоны в текущем году может упасть на 5,5% из-за мер по борьбе с коронавирусом, говорится в исследовании Европейского центрального банка, составленном на основе опроса экспертов в области прогнозирования.

"Предположения относительно роста реального ВВП на 2020 год были пересмотрены (по сравнению с предыдущим зимним опросом – ред.) в сторону снижения на 6,6 процентных пункта — до минус 5,5%", — говорится в материале регулятора.

При этом исследование показало, что эксперты ожидают подъема ВВП еврозоны на 4,3% в 2021 году, что выше предыдущего прогноза на 3,1 пункта и также связано с последствиями эпидемии. Затем предполагается стабилизация экономического роста: в 2022 году он может составить уже 1,7%.

Исследование проводилось с 31 марта по 7 апреля, было получено 57 ответов экспертов, поясняет ЕЦБ.

Кроме того, прогнозируется, что безработица в еврозоне из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, в 2020 году может вырасти до 9,4%. Таким образом, прогноз повышен на 1,9 процентного пункта, отмечает ЕЦБ.

Согласно исследованию, еврозона вряд ли полностью справится с ростом безработицы в ближайшие годы.

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила 30 апреля, что ВВП валютного блока, в который входят 19 из 27 стран Евросоюза, в этом году может упасть в пределах от 5% до 12% на фоне кризиса, связанного с COVID-19. Такой широкий диапазон возможной динамики ВВП объясняется тем, что пока нет точного понимания экономических последствий пандемии. При этом, по словам Лагард, сам ЕЦБ не прогнозирует перманентного, затяжного кризиса и ожидает восстановления экономики уже в будущем году.

В Еврокомиссии считают, что падение ВВП еврозоны по итогам текущего года может быть близко к той цифре, которую ранее озвучил Международный валютный фонд, — 7,5%.