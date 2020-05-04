ПАРИЖ, 4 мая — ПРАЙМ. Проведение всемирной выставки ЭКСПО-2020 в городе Дубай (ОАЭ), запланированной на октябрь 2020 — апрель 2021 года, будет перенесено на год из-за ситуацией с коронавирусом, говорится в коммюнике Международного бюро выставок (МБВ).

"Перенос ЭКСПО-2020 в Дубае на срок с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 должно быть утверждено Международным бюро выставок, (решение) уже получило больше, чем необходимые две трети голосов", — отмечается в документе.

В МБВ сообщают, дистанционное голосование членов генеральной ассамблеи началось 24 апреля и продлится до 29 мая.

Международная выставка ЭКСПО-2020 представляет собой открытую площадку для демонстрации различных достижений. Место проведения выставки было определено голосованием на генеральной ассамблее МБВ 27 ноября 2013 года в Париже, в результате которого было принято решение провести мероприятие в период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в городе Дубай.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.