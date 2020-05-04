МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Поэтапный план снятия ограничительных мер из-за коронавируса должен учитывать специфику регионов, ситуацию там на конкретный день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что к 5 числу (мая — ред.) президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода. Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Это очень сложный и действительно растянутый процесс. К этому нужно быть готовым", — добавил он.

По его словам, власти 11 мая ждут показатели динамики распространения коронавируса в стране, чтобы затем решить вопрос о возможности отмены ограничительных мер.

"Мы, конечно, все ждём 11 мая, а главное, — мы, наверное, ждём показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождёмся", — отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента посоветовал не забегать вперёд в вопросе отмены ограничений в связи с коронавирусом с 12 мая.

"Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий", — сказал он.