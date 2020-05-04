ЛОНДОН, 4 мая — ПРАЙМ. Великобритания и США во вторник приступят к переговорам по соглашению о свободной двусторонней торговле после окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС, сообщил в понедельник журналистам представитель канцелярии премьер-министра.

Ожидается, что переговоры состоятся в режиме видеосвязи и продлятся две недели.

"Обе стороны выразили желание как можно быстрее достичь прогресса (в переговорах), поэтому мы ожидаем конструктивных двухнедельных переговоров", — сказал представитель канцелярии. Он добавил, что Британия намерена заключить "амбициозное соглашение о свободной торговле" с США.

Ранее в этом году после официального выхода Великобритании из ЕС британские власти заявляли, что планируют добиться торгового соглашения с США с "взаимовыгодными сниженными тарифами", обеспечив доступ британских и американских компаний на рынки друг друга. В ходе переговоров Британия будет четко преследовать свои интересы и будет "готова отойти", если условия будущей сделки не будут отвечать национальным интересам.

США являются вторым после ЕС крупным торговым партнером Великобритании. Торговую сделку стороны намеревались заключить до конца текущего года.

Великобритания 1 февраля покинула Евросоюз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о новых форматах сотрудничества во всех сферах.