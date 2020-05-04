РЖЕВ, 4 мая — ПРАЙМ. Минпромторг России не ожидает проблем с пошивом школьной формы к 1 сентября, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"У нас предусмотрены и на текущий год обязательная компенсация затрат предприятий швейной отрасли, которые используют российские камвольные и камвольно-вискозные ткани для того, чтобы как раз шить школьную форму. Но в основном, с учетом цикла производства — это происходит все с октября по март — основной объем уже сшит. Точно к 1 сентября проблем со школьной формой по определению быть не может", — сказал Мантуров.

В середине апреля российские производители школьной формы заявляли о сбоях поставок иностранных тканей, дистрибьюторы в свою очередь не могли получить точных ответов о доставке одежды для школы от своих зарубежных контрагентов, сообщала РИА Новости АНО "Выбор Родителей".