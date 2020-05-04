МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Министерство финансов США ради поддержки экономики планирует занять рекордные 2,99 триллиона долларов во втором квартале 2020 года, что в пять раз превышает сумму займов в разгар финансового кризиса в 2008 году, сообщает газета Wall Street Journal.

Минфин США также заявил в понедельник, что может выпустить гособлигации на 3,7 триллиона долларов во второй половине финансового года, которая заканчивается 30 сентября, пишет издание.

Таким образом, в общем за 2020 финансовый год будет выпущено гособлигаций на сумму 4,5 триллиона долларов. Газета добавляет, что в 2019 году правительство занимало 1,28 триллиона долларов.

Ранее конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились. В апреле было выделено еще 500 миллиардов. Таким образом, конгресс США уже выделил на преодоление экономического кризиса и борьбу с пандемией почти 3 триллиона долларов. За первую половину 2020 года помощь федерального бюджета может превысить 5 триллионов.