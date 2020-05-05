МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 4,1 миллиарда долларов, или на 10% по сравнению с показателем февраля — до 44 миллиардов долларов с 39,9 миллиарда в феврале, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США во вторник, 5 мая, в 15.30 мск.

В 17.00 мск станут известны данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по деловой активности в сфере услуг США в апреле. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце сократился до 44% с 52,5% в марте.