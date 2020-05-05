БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Конституционный суд Германии во вторник постановил, что программа количественного смягчения Евросоюза частично нарушает основной закон страны, Европейский центральный банк должен в течение трех месяцев доказать "пропорциональность" программы, в противном случае Центробанк ФРГ не сможет в ней участвовать.

ЕЦБ реализует так называемое количественное смягчение (QE), его официальное название — расширенная программа покупки активов (APP), в рамках которого приобретаются бумаги частного и государственного сектора (PSPP). Она была инициирована в марте 2015 года с целью ускорить инфляцию в еврозоне до целевых 2%. Конституционный суд Германии получил жалобы на эту программу со стороны бизнеса и академиков, а в 2017 году просил Европейский суд дать оценку этой программе, что тот сделал в конце 2018 года, постановив, что она не нарушает законов ЕС.

Конституционный суд не согласился с решением Европейского суда. "Сегодняшним решением вторая палата (конституционного суда) удовлетворила многочисленные жалобы на нарушение конституции против программы выкупа гособлигаций (PSPP)", — говорится в пресс-релизе суда.

Так, суд согласился, что правительство и парламенты страны нарушили статьи основного закона, не подвергнув проверке на "пропорциональность" принятой в марте 2015 года программы. Конституционный суд при этом подчеркивает, что не нашел нарушений запрета монетарного бюджетного финансирования и что осуществляемые в настоящий момент программы финансовой помощи ЕС и ЕЦБ в связи вызванным пандемией коронавируса кризисом не являлись предметом рассмотрения.

Суд указывает, что постановление Европейского суда, не нашедшего нарушений закона ЕС программой количественного смягчения, "неубедительно". Немецкие судьи посчитали, что программа нарушает статьи договора о функционировании Евросоюза.

"Бундесбанку запрещено после истечения необходимого для согласования в Евросистеме (ЕЦБ и центробанки стран-членов ЕС) переходного периода максимум в три месяца участвовать в реализации заключений, являющихся предметом рассмотрения (решения о введении программы количественного смягчения), если совет управляющих ЕЦБ в новом заключении убедительно не докажет, что связанные с PSPP монетарно-политические цели пропорциональны связанным с ними экономическими и фискальным последствиями", — говорится в решении суда.