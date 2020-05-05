МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Алроса" с 15 мая приостановит добычу алмазов на двух месторождениях Айхальского ГОКа в Якутии из-за кризиса на ключевых рынках сбыта, вызванного в том числе пандемией коронавируса, сообщила компания.

"Работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского ГОКа будут временно приостановлены с 15 мая. Решение о приостановлении работ по добыче на двух месторождениях связано с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте-апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19", — говорится в релизе.

По информации компании, временное прекращение работ на этих месторождениях приведет к частичному сокращению штата и переводу персонала на работу в другие цеха.

Горные работы на руднике "Айхал" будут прекращены в период с 15 мая по 30 сентября 2020 года, а на карьере "Заря" — с 15 мая по 31 декабря текущего года. Восстановление работы предполагается по мере стабилизации ситуации на рынке. "Алроса" объясняет приостановку работ на этих месторождениях их наименьшей маржинальностью по сравнению с другими месторождениями.

В 2019 году совокупная добыча на руднике "Айхал" и карьере "Заря" составила около 2,6 миллиона карат.