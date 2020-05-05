МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Возможность заключения сделок через авторизацию на портале госуслуг упростит жизнь россиян, особенно в условиях самоизоляции в период пандемии коронавируса, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Минкомсвязь РФ предложила в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал госуслуг с использованием неквалифицированной электронной подписи. Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента.

Предполагается, что воспользоваться новым сервисом будет можно при совершении сделок с использованием портала госуслуг, заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь. Будет также предусмотрена возможность аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и при выдаче нового ключа.

"Расширять список предоставляемых услуг, особенно в условиях резко ускорившейся цифровизации, — разумный и логичный шаг", — считает глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

"Через "Госуслуги" можно авторизоваться на сторонние государственные сервисы, поэтому фактическое приравнивание подписи через личный кабинет "Госуслуг" к квалифицированной электронной подписи существенно упростит жизнь граждан", — добавил он.

Эксперт напомнил, что уже сегодня через портал госуслуг можно воспользоваться рядом популярных сервисов — проверить и оплатить штрафы, заказать всевозможные государственные справки, зарегистрировать автомобиль. "Получается, что авторизация "Госуслуг" является достаточным основанием для бюрократической машины для идентификации гражданина", — отметил Поярков.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, в свою очередь, указал, что новые функции на портале будут полезными, "тем более в период затяжной, почти неопределенной пандемии", но потребуют повышенного внимания к безопасности.

"Внедряя новые функции в кабинете "Госуслуг" с облегченной безопасностью, нужно смотреть модель угроз. И если текущая безопасность личного кабинета "Госуслуг" не позволяет получить доступ без сотового телефона и пароля пользователя, а почти любые противоправные действия можно отменить решением суда, то стоит рискнуть на благо пользователей", — считает он.