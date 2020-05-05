МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 11,6% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 44,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос только до 44 миллиардов долларов. Значение за февраль было пересмотрено до 39,8 миллиарда с первоначальных 39,9 миллиарда долларов.