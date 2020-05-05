НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — ПРАЙМ. Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно получить маски на входе в торговые залы в крупных сетевых магазинах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Требование об обязательном ношении маски в общественных местах прописано в указе губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Защищать органы дыхания маской (повязкой, респиратором) необходимо в общественном пассажирском транспорте и в такси, в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях общественного назначения, а также на рынках и ярмарках.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина замгубернатора Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе, — "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном". Супермаркеты подтвердили, что готовы следовать всем рекомендациям эпидемиологов, в том числе не обслуживать покупателей без масок. В ходе встречи достигнута договоренность, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно", — говорится в сообщении.

Замгубернатора отметил, что необходимо сделать запас средств индивидуальной защиты в магазинах, чтобы люди смогли войти и купить продукты, даже если у них по каким-то причинам не оказалось с собой маски.

"В жизни бывают разные ситуации: кто-то забыл маску, у кого-то она порвалась. Представители сетевых магазинов согласились с нами. Сейчас производство масок в стране увеличилось, поэтому у супермаркетов есть возможность закупить необходимый объем этого товара", — подчеркнул замгубернатора.

Саносян добавил, что в ближайшее время пройдут переговоры с менее крупными нижегородскими магазинами.

"Важно, чтобы у жителей Нижегородской области была возможность везде получить маски на входе в торговый зал. Сейчас необходимо тщательно соблюдать все рекомендации эпидемиологов. На кону жизни людей", — отметил он.

На территории Нижегородской области зафиксированы 3026 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек умерли, 408 излечившихся пациентов выписаны из больницы.