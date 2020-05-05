БРЮССЕЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза при союзе одобрили выделение макрофинансовых кредитов ряду регионов, включая Балканы и Украину, на сумму до 3 миллиардов евро на фоне пандемии нового коронавируса, говорится в сообщении Совета стран ЕС.

Ранее в апреле Еврокомиссия предложила странам ЕС утвердить этот пакет поддержки.

"Совет даёт ему зелёный свет", — говорится в релизе, где уточняется, что решение было принято не на уровне министров государств союза, а на уровне постпредов.

Евросоюзу необходимо будет заключить меморандумы о взаимопонимании с партнерами-получателями кредитов, в которых устанавливаются условия выдачи денег. Программы финансирования должен одобрить Европарламент и ещё раз формально утвердить Совет ЕС.

Обычно транши кредитов из макрофинансовой помощи выделяются при выполнении страной-получателем определённых условий, в том числе проведения реформ.

Предполагается, что самая крупная часть этого пакета кредитов предназначена Украине – до 1,2 миллиарда евро. Тунису может быть выдано 600 миллионов евро, Боснии и Герцеговине — 250 миллионов евро, Иордании — 200 миллионов евро, Албании — 180 миллионов евро, Северной Македонии — 160 миллионов евро, Грузии — 150 миллионов евро, Косово и Молдавии — по 100 миллионов евро, Черногории — 60 миллионов евро.

Кредиты можно будет взять в течение года после того, как они станут доступны. При этом "максимальный средний срок" их возврата составит 15 лет.

Ранее ЕС сообщала, что средства будут предоставляться в форме займов "на очень выгодных условиях", чтобы помочь покрыть срочные потребности в финансировании, которые увеличились из-за борьбы с распространением COVID-19.

ЕК после согласования меморандумов о взаимопонимании готова будет оперативно направить первые транши кредитов. Вторые транши, по ее мнению, могут быть выделены в четвертом квартале нынешнего года или в первой половине 2021 года.