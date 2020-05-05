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МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле упал до 41,8% с мартовских 52,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного снижения индикатора — до 36,8%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле уменьшился до 30% с уровня марта в 47%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.