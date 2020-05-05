ЛОНДОН, 5 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания и США, начавшие торговые переговоры, рассчитывают, что будущее соглашение о свободной торговле позволит укрепить экономики двух стран после кризиса, вызванного коронавирусом, соответствующее заявление было сделано обеими сторонами во вторник.

Британия и США приступили к первому раунду торговых переговоров, в результате которых намереваются достичь "амбициозного" соглашения о двусторонней свободной торговле между двумя странами. Переговоры проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что будущая сделка вступит в силу после окончания переходного периода по Brexit, который завершится 31 декабря 2020 года.

Британскую сторону на переговорах представляла министр по международной торговле Лиз Трасс, американскую – торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

"Обе стороны согласны с тем, что соглашение о свободной торговле будет способствовать долгосрочному благополучию наших экономик, что жизненно важно по мере того, как мы восстановимся после вызовов, поставленных COVID-19", — говорится в заявлении.

Торговая сделка является приоритетной для обеих стран, она позволит усилить торговлю и инвестиции между ними, подчеркнули стороны.

"США являются нашим крупнейшим торговым партнером, и растущая трансатлантическая торговля может помочь нашей экономике оправиться от экономических проблем, связанных с коронавирусом. Мы хотим заключить амбициозную сделку, которая откроет новые возможности для бизнеса, привнесет больше инвестиций и создаст лучшие рабочие места для людей по всей стране", — отметила Трасс.

"Это будет историческое соглашение, которое соответствует приоритетам США и целям переговоров, установленным конгрессом в законодательстве США", — подчеркнул Лайтхайзер.

Ожидается, что в двухнедельных переговорах примут участие около 30 рабочих групп, представители которых обсудят все аспекты будущего торгового соглашения.

США являются вторым после ЕС крупным торговым партнером Великобритании. Торговый оборот между странами составляет 230 миллиардов фунтов стерлингов в год. Объем прямых инвестиций с каждой стороны составляет более 700 миллиардов фунтов стерлингов. В британских компаниях занято более миллиона граждан США, а в американских – миллион британцев.

Великобритания 1 февраля покинула Евросоюз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о новых форматах сотрудничества во всех сферах.