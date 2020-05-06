МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в связи с коронавирусом разработала ряд мер поддержки водного транспорта, включая лизинговые каникулы при одновременном субсидировании выпадающих доходов компании, а также инвестиции объемом 34 миллиарда рублей в расширение программы льготного лизинга судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в апреле предложил президенту РФ предоставить господдержку компаниям и индивидуальным предпринимателям (ИП), чья деятельность связана с внутренним водным транспортом и которые столкнулись со снижением выручки на 50-80% в связи с пандемией и проблемами в экономике.

"В тесном взаимодействии с нашими клиентами — судоходными компаниями, и партнерами судостроителями мы рассмотрели возможность поддержки отрасли водного транспорта. Разработаны 2 группы мер: стабилизирующие – лизинговые каникулы, при одновременной субсидии выпадающих доходов лизинговой компании. Стимулирующие — расширение программы льготного лизинга грузовых и пассажирских судов, построенных на отечественных верфях", — сообщили в ГТЛК. При этом объем субсидии, необходимый ГТЛК для компенсации процентных расходов по лизинговым каникулам для судоходных компаний, оценен в 900 миллионов рублей.

Компания отмечает, что важно не просто поддержать транспортные компании в тяжелый период, но и обеспечить стабилизацию и восстановление отрасли после пандемии. "Льготные программы дают мультипликативный эффект, обеспечивая привлечение внебюджетных источников в отрасль и льготные условия для судоходных компаний… Нам потребуется капитал, для того чтобы запустить массово и масштабно следующий этап программы. Инвестиции бюджета мы оцениваем в 34 миллиарда рублей. Наши предложения согласованы Минтрансом России и направлены на рассмотрение правительства", — добавили в компании.

ГТЛК уточняет, что аналогичные программы подготовлены по авиации, дорожно-строительной технике, городскому транспорту в рамках нацпроекта БКАД и совместно с ВЭБ.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. ГТЛК занимает более 70% рынка лизинга водного транспорта в РФ.