МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готова инвестировать в антикризисные льготные программы лизинга для ключевых отраслей транспорта 200 миллиардов рублей, из которых половину составят бюджетные средства при положительном решении кабмина РФ, половину — внебюджетные источники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

"ГТЛК подготовила предложения по запуску антикризисных льготных программ в ключевых отраслях транспорта – авиация, водный, пассажирская и дорожно-строительная техника. При положительном решении правительства мы сможем уже в ближайшие годы инвестировать в поставку новой отечественной техники на льготных условиях около 200 миллиардов рублей. Половина из которых будет привлечена с рынка", — сообщили в пресс-службе.

В ГТЛК считают, что транспортным компаниям важно не просто дать пережить кризис, вводя различные меры поддержки, но и обеспечить возможности для активного восстановления после окончания пандемии.

"Лизинг и аренда традиционно самый востребованный инструмент восстановления рынков в условиях ограниченной ликвидности и предложений банков", — добавили в компании.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.