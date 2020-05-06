МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) оценила в 20-25 миллиардов рублей необходимые субсидии из бюджета для предоставления отсрочки платежей клиентам компании из ключевых отраслей транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

ГТЛК отмечает, что на сегодня любая отсрочка лизинговых платежей – дополнительная нагрузка на лизингополучателя в будущем и на лизинговую компанию и банковскую отрасль в настоящем.

Компания поясняет, что условно всех лизингополучателей можно разделить на готовых нести дополнительные расходы (перераспределенные проценты и платежи) после восстановления экономики и тех, для кого лизинговый платеж до кризисной ситуации являлся максимальным с учетом пассажирооборота, тарифа, доходности. Последнее касается региональных авиакомпаний, эксплуатирующих отечественную авиатехнику, городских пассажирских и железнодорожных пригородных перевозчиков и т.д.

"… В первом случае необходимо компенсировать процентный расход лизинговой компании, во втором предлагается лизинговая амнистия и субсидирование выпадающего дохода. То есть полностью субсидировать неполученный доход лизинговой компании. По нашей оценке, общая сумма поддержки для клиентов ГТЛК составит порядка 20-25 миллиардов рублей", — сообщили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.