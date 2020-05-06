МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поддерживает предложение бизнес-объединений РФ о введении новых льготных лизинговых программ на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

Большая четверка бизнес-объединений — Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей — в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в апреле попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.

"Мы поддерживаем предложения бизнес-сообщества. Самым большим вызовом для перезапуска экономики будет отсутствие оборотных средств и ограниченный доступ к кредитным средствам. В этой связи мы видим свою роль как уникального инструмента поддержки транспортной отрасли", — прокомментировали в пресс-службе ГТЛК.

"Определенные отрасли будут сильно востребованы во время выхода из кризиса. Данным отраслям можно помочь инструментами лизинга. Первая такая программа должна быть вскоре реализована в рамках нацпроекта БКАД – это лизинг пассажирской техники. Также мы сформировали предложения по льготным лизинговым программам в авиации, водном транспорте и дорожно-строительной технике", — добавили в компании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.