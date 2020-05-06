МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Предложения забыть о бюджетном правиле, при котором баланс бюджета достигается при базовой цене нефти, и тратить деньги, не ориентируясь на возможности, опасны для бюджета и для макростабильности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Исходя из опыта предыдущих долговых и бюджетных кризисов, мы пришли к оптимальной бюджетной формуле, или бюджетному правилу, когда достигается бюджетный баланс при базовой цене нефти (сейчас она $42,4 за баррель). Временно – на срок реализации нацпроектов – к расходам было добавлено еще 0,5% ВВП для увеличения финансирования инфраструктуры. Такая конструкция дает устойчивость бюджету, возможность прогнозирования предельных трат государства, не создает рисков для выполнения принятых обязательств", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

"Поэтому, когда сегодня предлагают забыть бюджетное правило, тратить деньги, не ориентируясь на возможности, – это опасно для бюджета и, соответственно, для макростабильности", — добавил министр.

Он подчеркнул, что бюджетное правило дает достаточно гибкости. "В этом году, например, мы недополучим значительную сумму ненефтегазовых доходов – и бюджетное правило позволяет финансировать такое выпадение за счет увеличения заимствований: в этом, по сути, его контрциклический характер", — пояснил он.