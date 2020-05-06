МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Как рассказал министр в интервью газете "Ведомости", доходы бюджета РФ в текущем году будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллионов ненефтегазовых.

"Дефицит бюджета будет около 4% ВВП", — добавил министр.

При этом Силуанов подчеркнул, что правительство не режет расходы, а даже наоборот, их увеличивает. "Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", — сказал Силуанов.