МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ заложил в базовый сценарий сокращение ВВП РФ в 2020 году на 5%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ", — сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о том, какие у Минфина сценарии влияния эпидемии коронавируса на экономику.

ЦБ РФ ожидает, что спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4-6%. При этом основное снижение ВВП придется на второй квартал текущего года — оно может достигнуть 8%, говорила на прошлой неделе его глава Эльвира Набиуллина.

Как сообщил на прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников, Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз на 2020 год к концу мая. Ранее Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях борьбы с эпидемией коронавируса.