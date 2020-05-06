МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" — то есть эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

По словам министра, пострадавшие от коронавируса малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. "МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", — добавил глава Минфина.

"Сейчас наша задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года", — заключил он.