МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ сохраняет позицию в отношении дивидендов госкомпаний: направлять на их выплату надо не менее 50% прибыли по МСФО, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Возможность отсрочки выплаты дивидендов уже предусмотрена и оставлена на усмотрение органов управления акционерных обществ. В законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность по решению совета директоров перенести на третий квартал 2020 года проведение годового общего собрания акционеров, на котором в том числе рассматривается вопрос выплаты дивидендов по результатам отчетного года", — сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос об отсрочке дивидендных платежей госкомпаний.

"Позиция Минфина в отношении размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным участием, остается прежней – компании должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО", — подчеркнул Силуанов.