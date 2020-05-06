МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Идея с демпфером себя оправдала, нефтяники не обращаются с предложениями пересмотреть его, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Идея с демпфером себя оправдала. Мы вводили демпфер в период достаточно высоких цен, и жалко было платить нефтепереработчикам деньги из ФНБ. Но сейчас ситуация обратная. Все по-честному. Во времена высоких нефтяных цен все равно надо было думать о будущем, готовиться к разным временам. Нефтяники не обращаются с предложениями пересмотреть демпфер", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Отрицательный демпфер означает, что нагрузка на российских нефтяников вырастет еще сильнее.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Как отмечал министр энергетики РФ Александр Новак, дополнительные поступления в бюджет РФ за счет демпфирующего механизма составят 1 триллион рублей в случае цены нефти в 20 долларов за баррель. Министр также отметил, что этот налоговый инструмент обеспечивает сейчас стабильные, не растущие выше инфляции розничные цены на топливо.

В конце апреля помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов говорил, что вопрос корректировки демпфера как в интересах бюджета, так и в интересах переработчиков, может быть поднят и вскоре озвучен.