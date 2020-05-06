МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Планы по целому ряду показателей национальных проектов в 2020 году могут быть уточнены, но социальные обязательства будут выполнены полностью, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий не проходит", — сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о перераспределения расходов в бюджете и может ли оно коснуться нацпроектов.

"Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью", — пояснил Силуанов.