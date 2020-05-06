МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы за то, чтобы цена отсечения работала. Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже 44 доллара за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка", — сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета от экспорта нефти и газа, когда стоимость на энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.

Вместе с тем, по мнению Силуанова, сама конструкция бюджетного правила себя оправдывает.

"Бюджетное правило дает достаточно гибкости. В этом году, например, мы недополучим значительную сумму ненефтегазовых доходов – и бюджетное правило позволяет финансировать такое выпадение за счет увеличения заимствований: в этом, по сути, его контрциклический характер", — сказал он.

Он напомнил, что Минфину в этом году не пришлось сокращать общий объем бюджетных расходов, но признал, что некоторые из них придется перераспределить, поскольку приоритеты бюджетной политики изменились.

"С учетом второго этапа оптимизации мы примем решение об изменении приоритетов расходов текущего бюджета на сумму порядка 700 миллиардов рублей", — сказал он. Кроме того, при составлении бюджета на следующую трехлетку, властям придется внимательно анализировать бюджетные планы. "В первую очередь, будем поддерживать пострадавший бизнес, отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект, смежников, занятость", — сказал министр.