МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Расходы бюджета РФ в текущем году для поддержания экономики из-за пандемии коронавируса будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 триллиона рублей в этом году", — сказал министр в интервью газете "Ведомости".

"И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по закону о бюджете расходы составляли 19,7 триллиона рублей). Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, – 1,1 триллиона рублей, из них часть будет потрачена", — добавил Силуанов.

В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов, подчеркнул он.