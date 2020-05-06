МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Бразилии на уровне "BB-", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза на негативный отражает ухудшение экономических и финансовых перспектив Бразилии, а также риски для них с учетом обострения политической неопределенности, в том числе напряженности между исполнительной властью и конгрессом, а также неопределенности в отношении продолжительности и интенсивности пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Эти факторы, по мнению агентства, могут ослабить возможности властей Бразилии в области бюджетных корректировок и проведении экономических реформ после пандемии коронавируса.

"Бразилия вступила в текущий стрессовый период с относительно слабым бюджетным балансом и низким экономическим ростом", — пишет агентство. По прогнозам Fitch, ВВП Бразилии упадет в 2020 году на 4%, а в 2021 году экономика вернется к росту, который составит 3%.

Дальнейшие рейтинговые действия агентства в отношении страны будут зависеть от ее экономических перспектив. В частности, "улучшение перспектив роста экономики без увеличения макроэкономических дисбалансов" может привести к положительному рейтинговому действию.