МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин, отработавший на посту президента РФ треть своего нового срока, начал его с повестки повышения доходов россиян, ускорения экономического роста и реализации нацпроектов, но ситуация с коронавирусом заставила сменить курс развития на преодоление негативных последствий пандемии и спасение экономики, и в 2020-м российский лидер вынужден вновь, как и 20 лет назад, примерить на себя роль кризисного менеджера, считают опрошенные РИА Новости политологи. По их мнению, Путин останется общенациональным лидером и после 2024 года.

Инаугурация Путина состоялась 7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце. Выборы главы государства прошли 18 марта 2018 года, Путин набрал 76,69% голосов и был переизбран на второй срок подряд.

РАЗВОРОТ К ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕСТКЕ И ПАНДЕМИЯ

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, на новом сроке Путина с 2018 года произошел разворот курса от внешней к внутренней повестке, о чем свидетельствует не только объявление национальных проектов, но и возросшие требования к работе органов власти на местах.

"Условно можно говорить о развороте ко внутренней повестке: к решению проблем простых людей, качества жизни, поддержки семьи. И второй момент, на который я бы обратил внимание, — это возросший уровень требований к работе органов власти вообще", — сказал политолог.

Серьезным испытанием для этого нового курса с разворотом внутрь страны, по словам Потуремского, стала пандемия коронавируса, последствия которой будут ощущаться еще долго.

Научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Беспалов отметил, что на новый срок президент шел прежде всего с идеей обеспечения и ускорения экономического роста, придания ему нового содержания, и затем это вылилось в приоритетный национальный проект.

"Говорить, что удалось сделать все или хотя бы большую часть запланированного, не приходится. Можно сказать, что вплоть до начала нынешнего, 20-го, года, несмотря на сохраняющееся санкционное внешнее давление на Россию, удавалось, пусть и на минимальном уровне, какой-то экономический рост поддерживать, не допускать макроэкономической дестабилизации — это тоже своего рода достижение", — отметил эксперт.

По его словам, хотя многое из заявленного в начале срока пока сделать не удалось, нельзя говорить о каких-то серьезных провалах.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов особенностью этого президентского срока Путина считает изменение повестки: глава государства в 2018 году начал работу в одной ситуации, когда основными задачами были борьба с бедностью, усиление внешнеполитических позиций, снижение санкционного давления, но пандемия коронавируса серьезно изменила повестку.

"Именно с прицелом на внутреннюю повестку как приоритетную была сделана ставка… И назначение нового премьера, обновление кабмина, установка на рост реальных доходов населения. Конечно, коронавирусная инфекция обнулила все… Прохождение пандемии коронавируса и выход из пандемии коронавируса стали основными задачами, которые сейчас стоят (перед Путиным)", — сказал он.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ КРИЗИСНОГО МЕНЕДЖЕРА

По словам Абзалова, коронавирус обострил проблемы в сфере здравоохранения и потребовал принятия экстренных мер по восстановлению экономики. Он пояснил, что коронавирус показал необходимость оперативной работы с медицинской инфраструктурой и логистикой.

"Регионы у нас все разные, в каждом свое представление о коронавирусе, судя по всему, есть примеры откровенно бестолковых решений, и есть примеры эффективных решений. Поэтому, с этой точки зрения, это серьезный тест был еще для системы здравоохранения на региональном уровне", — отметил политолог.

Эксперт считает, что сейчас перед первым лицом стоит очень серьезный вызов — найти сбалансированный выход из сложившейся ситуации. "То есть, с одной стороны, не получить пики по заболеваемости и, самое важное, по смертности… А с другой стороны, сохранить экономику. И последнее заявление президента в принципе показывает, что он этот баланс видит", — полагает Абзалов.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, в свою очередь, отметил, что Путин был "президентом надежды" в начале своего прихода во власть: в сравнении с Борисом Ельциным он выигрывал. "Потом он был "президентом результата", когда можно было сказать, что страна на подъеме и россияне никогда не жили так хорошо, как в середине двухтысячных. Ну а сейчас как его назвать? Сейчас, наверное, это кризисный менеджер. Он начинал, как кризисный менеджер, через 20 лет все обнулилось, и он опять в роли кризисного менеджера", — сказал Калачев.

Теперь, по словам аналитика, Путину нужно выйти из сложившегося кризиса, обеспечив условия дальнейшего развития и приход к власти нового политического поколения. "Как это будет, нам остается только догадываться", — отметил он.

Доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Борис Межуев считает главным вызовом этого президенства Путина борьбу с надвигающимся экономическим кризисом.

"Россия как будто готовилась к этому моменту: копила деньги и так далее, чтобы дожидаться момента, не просто какой-то частичной рецессии, а глобальной рецессии, связанной с падением цен на нефть, с общим снижением любого платежного, покупательного спроса. Резко будет уменьшена возможность передвигаться через границу, падение туристической отрасли — вот к этому всему как будто Россия готовилась. Пока вот это главный вызов президентства", — полагает политолог.

Кроме того, Межуев отмечает, что в результате пандемии произошло чуть ли не возобновление холодной войны, только уже не между Россией и США, а между Китаем и Соединенными Штатами.

"Такое ощущение, что Путин это как будто чувствовал и был психологически к этому готов. И наша дипломатия, и наша внешняя политика заняла очень гибкую позицию, пытаясь действовать в какой-то степени, как американцы действовали в эпоху советско-китайского соглашения, стремясь быть ближе к каждой из двух фигур, сохраняя элемент баланса", — пояснил политолог.

Он добавил, что пандемия изменила все международную политику. "И в ближайшее время мы будем иметь дело с совершенно иной внешнеполитической повесткой, в которой тема Украины будет вообще иметь десятое значение", — сказал эксперт.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР

По мнению Калачева, Путин как общенациональный лидер предполагает оставаться им еще долго, хотя необязательно будет занимать пост президента страны.

"Он, естественно, от дел не уйдет и будет играть ключевую роль как человек, определяющий вектор развития, определяющий тренды, стратегию, подбирающий кадры, потому что понятно, что даже если у нас появится новый президент, то это будет человек Путина. Так что никуда он не уйдет, но я думаю, что пожизненным президентом он бы и сам быть не хотел", — сказал Калачев.

По словам Межуева, предложенная поправка в Конституцию РФ о президентских сроках свидетельствует о том, что, скорее всего, Путин думает выборах 2024 года, "хотя не уверен, что он уже принял это решение", признался эксперт.

"Я думаю, что вопрос для него самого стоит открытым, и главная причина заключается не столько в его психологическом состоянии, сколько в том, есть ли какой-то стопроцентный преемник. Понятно, что система преемничества в России есть, ясно, что какой-то человек должен продолжить его дело, и он должен иметь аналогичный авторитет для всех политических групп, социальных страт в России", — полагает Межуев.

Эксперт отметил, что пока он не видит на политическом поле такого человека.

"Есть какие-то серьезные политические фигуры, они выдвигаются, но все-таки понятно, что если сейчас какая-то из таких фигур попытается сказать, что он будет преемником, то это не вызовет 100% согласия во всем политическом классе", — добавил политолог.

Абзалов также полагает, что сам президент еще не принимал решения о возможном участии в выборах в 2024 году. По его мнению, основная задача конституционных изменений, связанных с президентскими сроками, — сохранение рычагов управления.

"Я сомневаюсь, что решение (по выборам-2024 – ред.) уже принято… Во-первых, не понятно, что будет через четыре года, не понятно, какая будет система, не понятно, какие будут запросы", — считает он.