СЕУЛ, 6 мая — ПРАЙМ. Северокорейский экспорт в 2019 году на фоне сохраняющихся международных санкций сократился еще на 21%, составив всего 261 млн долларов, говорится в опубликованном в среду докладе Корейской ассоциации международной торговли, объединяющей статистику основных внешнеторговых партнеров КНДР.

Согласно данным ассоциации, в 2017 году, когда Советом безопасности ООН были введены запреты на закупку главных экспортных товаров КНДР, северокорейский экспорт составлял почти 2 миллиарда долларов США, в то время как в 2011-2015 годах он превышал 4 миллиарда. В то же время импорт КНДР за время действия ограничений упал не так значительно: если в 2017 году он превышал 3,4 миллиарда долларов, то в 2018-м опустился до 2,3 миллиарда, а в прошлом году вырос до 2,68 миллиарда. В результате общий объем северокорейской торговли по итогам 2019 года увеличился на 11%.

При этом почти вдвое сократилось количество торговых партнеров КНДР, в 2019 году их осталось всего 62. На этом фоне доля Китая во внешней торговле Северной Кореи выросла до исторического максимума в 95,2%, в то время как в 2001 году на КНР приходилось всего 17,3% внешнеторговых операций. В отсутствии возможности поставлять антрацит, одежду и морепродукты, основными предметами северокорейского экспорта в Китай в прошлом году стали часы, ферросилиций, парики, макеты и вольфрам. Закупала КНДР также не продукцию машиностроения и электронику, попавшие под ограничения, а соевое масло, синтетические волокна, рис, муку и детали часов.

Вторым по значимости торговым партнером КНДР с долей в 1,6% по итогам прошлого года осталась Российская Федерация. По сравнению с прошлым годом товарооборот увеличился на 41%, составив всего 47 миллионов долларов. Основным экспортным товаром Северной Кореи стали музыкальные инструменты, а также впервые попавшие в пятерку воздушные насосы, вакцины, стулья и интегральные схемы. Однако абсолютно большую часть товарооборота составляет импорт из России дизельного топлива, соевого масла, пшеницы, муки и сжиженного природного газа.

Северная Корея также в последние годы торгует с Бразилией, Индией, Германией, Саудовской Аравией и другими странами, однако их доля в общем товарообороте незначительна. Из-за санкций из списка главных торговых партнеров КНДР выбыли такие традиционные направления как Таиланд, Сингапур и другие государства Юго-Восточной Азии, что, в свою очередь, повысило значение Коста-Рики, Польши, Перу и Зимбабве. За исключением Индии и Саудовской Аравии, со всеми странами из первой десятки у Северной Кореи в прошлом году был зафиксирован рост товарооборота.