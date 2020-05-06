МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) рекомендовал акционерам выплатить по итогам 2019 года дивиденды на сумму 2,5 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2019 года в общей сумме 2 500 596 028 рублей 48 копеек, определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию общества – 8 рублей 18 копеек", — говорится в сообщении.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 15 июня.

В начале февраля совет директоров ЧТПЗ утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выплаты минимум два раза в год. При этом группой ЧТПЗ был определен размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 годах в соответствии с утвержденной дивидендной политикой — не менее 7,5 миллиарда рублей в год.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26% акций) и Павел Федоров (10,67%).