МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за обвала нефтяных цен и коронавируса и теперь ожидает падения на 5% вместо роста на 1,4% в ноябрьской оценке, прогноз по росту на 2021 год повысила лишь на 0,1 процентного пункта — до 1,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.

По итогам 2019 года российская экономика выросла на 1,3%, превзойдя осенние ожидания Еврокомиссии в 1%. Однако в этом году ситуация противоположная.

"Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления роста внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19. На этом фоне в первой половине 2020 года ожидается резкий спад экономической активности", — говорится в докладе ЕК.

Еврокомиссия также ожидает, что доходы РФ от нефти "могут сократиться вдвое, если текущий ценовой тренд сохранится".

Восстановление экономики России в 2021 году она прогнозирует скромным, поскольку потеря доходов и неопределенность среди потребителей по-прежнему будут сдерживать потребление.

КИТАЙ

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год до 1% из-за пандемии коронавируса, а на 2021 год — напротив, улучшила до 7,8%.

В предыдущем, осеннем докладе ЕК прогнозировала, что ВВП Китая в 2020 году вырастет на 5,8%, а в 2021 году — на 5,6%.

В 2019 году, по оценке ЕК, экономика КНР выросла на 6,1%.

ЕК отмечает, что экономика Китая имела тенденцию к замедлению еще до вспышки COVID-19. Рост ВВП замедлился до 6,1% в прошлом году "на фоне более низкого внутреннего спроса и эскалации экономической напряженности с США".

"Вспышка вируса и связанные с этим строгие меры общественного здравоохранения, принятые китайскими властями, полностью привели к беспрецедентному экономическому спаду", — пишет ЕК.

В дальнейшем Еврокомиссия ожидает, что экономика Китая будет восстанавливаться постепенно, при этом слабый внутренний спрос усугубится падением внешнего спроса.

США

Еврокомиссия из-за коронавируса ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2020 году до падения на 6,5% с предыдущего ноябрьского прогноза, когда ожидался рост на 1,8%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

В 2021 году, по оценкам организации, экономика США вернется к росту, который составит 4,9%, а не 1,6%, которые ожидались осенью. В 2019 году, по оценке ЕК, ВВП США вырос на 2,3%, что совпало с осенним прогнозом.

"Экономика США резко сократится в 2020 году из-за воздействия COVID-19 и сильного ухудшения настроений потребителей и бизнеса. После того, как наихудшие последствия коронавируса останутся позади, ожидается, что экономика будет постепенно восстанавливаться со второй половины 2020 года благодаря беспрецедентному смягчению денежно-кредитной политики и исторически объемному бюджетному стимулированию", — отмечает ЕК.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США в 2020 году подскочит до 9,2% с 3,7% в 2019 году, а в 2021 году показатель составит 7,6%.

"Достигнув исторического минимума в 3,4%, уровень безработицы резко возрастет и достигнет двузначного показателя в течение 2020 года. Ожидается, что уровень безработицы будет расти во всех секторах экономики, хотя некоторые отрасли, такие как энергетика, туризм, розничная торговля или авиастроение, вероятно, особенно сильно пострадают", — отмечает ЕК.

Еврокомиссия добавляет, что создание рабочих мест возобновится в США со второго полугодия 2020 года, хотя уровень безработицы, вероятно, сохранится выше 6% в конце 2021 года.

ГЕРМАНИЯ

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП Германии в 2020 году до падения на 6,5% с ноябрьской оценки, когда ожидался рост на 1%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

В 2021 году, по оценкам организации, будет зафиксирован рост экономики Германии на уровне 5,9%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 1%.

"Экономика сейчас идет к самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны", — пишет ЕК.

МИРОВОЙ ВВП

Глобальная экономика сократиться в нынешнем году из-за пандемии нового коронавируса на 3,5%.

Такой серьезный спад ожидается после роста мирового ВВП на 2,9% в 2019 году.

При этом рост глобальной экономики в 2021 году ожидается на уровне 5,2%.