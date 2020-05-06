БРЮССЕЛЬ, 6 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Реальный ВВП еврозоны в текущем году упадет на 7,7% на фоне пандемии нового коронавируса, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В прошлом году экономика валютного блока выросла на 1,2%, отмечается в документе.

Самое серьезное падение ВВП в нынешнем году может быть в Греции – минус 9,7%, Италии — 9,5% и Испании — 9,4%.

При этом в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,3%, говорится в прогнозе.