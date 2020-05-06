БРЮССЕЛЬ, 6 мая — ПРАЙМ. Дефицит бюджетов стран еврозоны составит 8,5% ВВП в 2020 году против 0,6% в 2019 году ввиду борьбы с пандемией нового коронавируса, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2021 году показатель может составить 3,5%.

При этом дефицит бюджетов Испании и Италии будет самым высоким в валютном блоке в нынешнем году — 10,1% и 11,1% соответственно.

Государственный долг стран еврозоны в нынешнем году подскочит до 102,7% ВВП с 86% годом ранее. Показатель снизится лишь до 98,8% ВВП в 2021 году, то есть не достигнет докризисных уровней, говорится в документе.

Самый высокий госдолг может оказаться в Греции – 196,4% ВВП (против 176,6% в 2019 году), а также в Италии — 158,9% (против 134,8%).