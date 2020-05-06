БРЮССЕЛЬ, 6 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Безработица в еврозоне в 2020 году на фоне борьбы с пандемией коронавируса вырастет до 9,6% с 7,5% в 2019 году, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

При этом в 2021 году показатель не вернется к докризисному уровню: он опустится лишь до 8,6%.

Самая высокая безработица ожидается в текущем году в Греции – она вырастет до 19,9% с 17,3% в 2019 году, и Испании – 18,9% против 14,1%.