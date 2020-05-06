МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вопрос открытия границ России после окончания пандемии коронавируса пока не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не было этого обсуждения, и пока этот вопрос никак не поднимался", — сказал Песков журналистам.

Он также рассказал, что на совещании с президентом России Владимиром Путиным выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Они выступят с докладами по поэтапному снятию ограничительных мер.

Путин в среду проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19.

"Во многом сегодня мы с вами услышим от Поповой, от Собянина их соображения по возможной процедуре и поэтапности снятия этих мер", — сообщил пресс-секретарь.

Он также отметил, что будет рассмотрена эффективность первого и второго пакета мер поддержки населения и экономики на фоне COVID.

"Был реализован, сейчас реализуется первый и второй пакет мер поддержки социальной сферы и экономической области. Как это работает, работают ли эффективно, работает вообще, есть ли затруднения и так далее. Со всем этим сегодня будет разбираться глава государства, очень внушительный состав участников, мы ожидаем, что это состоится в районе половины четвертого-четыре начнем давать. Естественно будет вступительное слово Путина, далее по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки выступит Котяков, министр труда и соцзащиты, Мурашко — Минздрав, Решетников — Минэкономразивтия, Егоров — руководитель налоговой службы, (Никита) Стасишин — исполняющий обязанности министра строительства", — добавил он.

Ранее Песков сообщил, что участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в видеосовещании Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется.

На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно: "Нет".

Напомним, что Мишустин 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.