МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Поэтапный план по снятию ограничительных мер по коронавирусу в Российской Федерации был представлен Владимиру Путину своевременно. Документ будет обсуждаться на совещании в среду, его озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков: вопрос открытия границ России после пандемии пока не поднимался

Путин в среду проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19, на котором будет обсуждаться выход из ограничительных мер.

"Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, был ли план представлен правительством к 5 мая, как в конце апреля поручил президент.

По словам Пескова, этот план еще предстоит обсудить: участники совещания как раз планируют это сделать.

Песков сообщил также, что в совещании примут участие руководитель администрации президента России Антон Вайно, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин. Из числа министров будут глава Минтранса Евгений Дитрих, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава МЭР Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Также в совещании примут участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, полпреды и губернаторы всех субъектов России.