КИЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил социальную программу по поддержке семей малых предпринимателей с малолетними детьми в условиях карантина из-за коронавируса, такие семьи получат одноразовую помощь от 66 до 82 долларов на каждого ребенка.

"Правительство с сегодняшнего дня начинает реализацию социальной программы, которая касается представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о поддержке семей малых предпринимателей в условиях карантинных ограничений, которые воспитывают малых детей", — заявила министр социальной политики Марина Лазебная в среду в ходе заседания правительства.

По ее словам, предприниматели, которые имеют детей возрастом до шести лет, смогут получить одноразовую помощь на каждого ребенка в размере 1779 гривен (около 66 долларов), а от шести до десяти лет – помощь в размере 2218 гривен (около 82 долларов). Для получения такой помощи можно подать заявление на электронном сервисе минсоцполитики, по почте или лично.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине составляет 13184, из них 327 летальных.