МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, идет на поправку, восстанавливается, он каждый день на связи, принимает участие в текущей работе и подготовке всех решений.

"Хочу передать самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, в общем пожелаем ему скорейшего выздоровления",- сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.